Gardiyanoğlu, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, harekâtın Kıbrıs Türk halkı için bir varoluş mücadelesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Türklerini yok olmaktan kurtardığını işaret eden Gardiyanoğlu, bugün özgür ve güven içinde yaşanıyorsa, bunun söz konusu müdahaleye borçlu olunduğunu ifade etti.

“20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuştuğu, barış ve güvenliğe ulaştığı gündür” ifadesini kullanan Gardiyanoğlu, harekâtın sadece bir askerî müdahale değil, aynı zamanda bir barış ve varoluş hareketi olduğunu da kaydetti.

Gardiyanoğlu, KKTC’nin yaşatılması ve tanınmasının, kalıcı barış ve çözüm için kaçınılmaz olduğunu belirterek, Rum tarafının hâlâ Enosis hayalinden vazgeçmediğini, bu nedenle de iki devlet temelinde çözümün tek gerçekçi yol olduğunu vurguladı.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağın her geçen gün güçlendiğin de altını çizen Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakabilmesi için bu birlikteliğin korunmasının şart olduğunu kaydetti.

“20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı, halkımızın özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasının teminatıdır” ifadelerini kullanan Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk halkının bu tarihi günü her zaman gururla anacağını da belirtti.

Gardiyanoğlu, mesajında, harekât sırasında şehit düşen Mehmetçik ve Mücahitleri rahmetle andı, gazilere minnet duyduğunu ifade etti.