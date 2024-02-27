“Bakanlığın eczacıları ve sigortalıları mağdur ettiği” eleştirisini “Mahkemelerin güvenilirliğini sorgulama” olarak değerlendiren Gardiyanoğlu, polisin konuyla ilgili soruşturması ışığında davaların görüldüğünü belirtti.

Çalışma izinleriyle ilgili sahteleme olduğunu da doğrulayan Gardiyanoğlu, sistemden bunları tespit ederek, polise teslim ettiklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu’nunu konuşması sırasında CTP Milletvekili Ceyhun Birinci’nin yerinden “Kaç reçetenin özel hekim kaç reçetenin kamu hekimi tarafından yazıldığını” sorması üzerine Gardiyanoğlu, detaylı bilgi alıp aktaracağını söyledi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun da yerinden “kaç eczacının sisteme girdiğini ve ne kadar ödeme yapıldığı” sorularını yinelemesi üzerine ise Gardiyanoğlu, 26’ya yakın eczanenin sözleşmeyi imzaladığını ve 31 Mart’a kadar bu sayının artacağını kaydetti.