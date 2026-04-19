Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen foruma, KKTC’nin en üst düzeyde katılım sağladığını belirten Üstel, Cumhurbaşkanı ile birlikte hükümet ortakları, ana muhalefet temsilcileri ve ilgili bakanların da forumda yer aldığını ifade etti.

Üstel, Cumhurbaşkanı’nın uluslararası medyaya açık platformda konuşmacı olarak yer almasının ülke adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kendilerinin de bu panele iştirak ettiklerini söyledi.

Forum kapsamında yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirdiklerini belirten Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, TÜRKPA temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve farklı ülkelerden mevkidaşlarla bir araya geldiklerini kaydetti. Bu görüşmelerin dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine ve yeni iş birliklerinin önünün açılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

KKTC’nin bu tür uluslararası platformlarda güçlü şekilde yer almasının önemine dikkat çeken Üstel, davet alınmasının ve kabul görmenin devletin görünürlüğü ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

150’den fazla ülkenin temsil edildiği forumun, Türkiye’nin küresel diplomasi sahnesindeki etkin rolünü ortaya koyduğunu söyleyen Üstel, Antalya Diplomasi Forumu’nun Türkiye’nin çok taraflı diplomasi kapasitesinin güçlü bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasında ortaya koyduğu vizyonun son derece net olduğunu belirterek, özellikle Kıbrıs meselesine ilişkin verilen mesajların açık ve güçlü olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ta federasyon tezlerinin artık karşılığının kalmadığının ifade edildiğini kaydeden Üstel, çözümün ancak sahadaki iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin kabulü ile mümkün olabileceğinin bir kez daha dile getirildiğini söyledi.

Bu yaklaşımın, KKTC’nin kararlılıkla savunduğu iki devletli çözüm vizyonunun en üst düzeyde teyidi olduğunu ifade eden Üstel, Kıbrıs’ta iki halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin bulunduğunu, bu gerçek kabul edilmeden kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün mümkün olmadığını belirtti.

Üstel, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden sonuçsuz müzakere süreçlerinin parçası olmayacaklarını bir kez daha açıkça ifade ettiklerini de sözlerine ekledi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Üstel, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması ve halkın dünyada hak ettiği yeri almasının önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Üstel, Antalya’da verilen mesajlar ve kurulan temasların geleceğin şekillendirilmesinde önemli rol oynayacağına inandığını belirterek, KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırmaya, haklı davasını savunmaya ve dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

Üstel ayrıca, davet ve ev sahipliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür ederek, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve yetkilileri tebrik etti.