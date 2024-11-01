Görüşme öncesi konuşan Işıkhan, konferans vesilesiyle Türk Devletlerinde koruma sistemleri, çalışma hayatı ve istihdam politikaları ile kapsayıcılık konularında karşılıklı bilgi ve deneyimleri paylaşma imkanları bulacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Halkının varlığının, hürriyet ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyelerinin yükseltilmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurum kuruluşlarıyla güçlendirilmesini öncelikli hedefleri olarak gördüklerini belirten Işıkhan, Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, bununla eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, bakan olduğunda 21 eylemden oluşan eylem planının önüne geldiğini hatırlatarak, 2024 yılını Sosyal Hizmet Yılı ilan ettiklerini, 2025 yılını ise Çalışma Yılı ilan edeceğini kaydetti ve çalışma hayatında yıllardır yapılamayan ne varsa 1 yıl içinde tamamlanmasının en büyük arzu ve hedefleri olduğunu söyledi.

Yabancıların çalışma izinleri mevzuatının Türkiye Cumhuriyeti ile entegre olduğu için yenilenmesi gerektiğini belirten Bakan Gardiyanoğlu, iş hijyeni laboratuvarının kurulmasına ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bakan Gardiyanoğlu Ankara temaslarına bugün de devam edecek.