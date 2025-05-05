Bakan Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İş sağlığı ve güvenliği yılda sadece bir hafta yapılan bilinçlendirme ya da farkındalık etkinlikleriyle sınırlı kalacak bir konu değil; her gün, her an , her yerde karşımıza çıkan, çalışma hayatının olmazsa olmaz hayati bir prensibidir.

Çalışma yaşamında iş yerlerimizdeki güvenlik kültürünü geliştirmek, yaşanan eksiklikleri tespit etmek ve hep birlikte çözüm üretmek için , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl, belediyeler ve kaymakamlıklar ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı düzenlemiş, bu toplantı sonucunda işverenlerin ilgili belediyelerden inşaat izni almadan önce Çalışma Dairesi’ne gelip inşaat tescili yaptırmasını zorunlu hale gelmesi için çalışma başlatmıştır. İnşaat tescili ile birlikte İSG uzmanının belirlenecek olması, kayıt alınması ve veri alınması açından inşaatların denetimi için kolaylık sağlayacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yıl ki 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği haftasında; öncelikli olarak çalışan, işveren ve dolaylı olarak toplumumuzun iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bir takım farkındalık etkinlikleri planlamıştır. Bu etkinlikler kapsamında; Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nde tüm hafta boyunca İSG ile ilgili farkındalığı arttırıcı stand kurularak, iş güvenliği kültürünü tanıtan afiş ve pankartlar sergilenecektir.Ayrıca sosyal medyada iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla kamu spotları yayınlanacaktır.

2025 yılını "Çalışma Yılı" ilan eden Bakanlığımız tarafından , iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla ; 6-7 Mayıs tarihlerinde 6 ilçemizde belirlenen ilkokul öğrencilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği kısa film gösterimi ve farkındalık workshopu düzenlenecektir.

Çalışma Dairesi’ne bağlı tüm çalışma müfettişleri ve denetim personelleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa’ da bir araya gelerek, belirlenen bölgelerde iş sağlığı güvenliği denetimi yapacak, kişisel koruyucu kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları; cezalardan kaçmak için değil, çalışanların sevdiklerine sağ salim dönebilmeleri için vardır.Önlemenin ödemekten daha ucuz ve insani olduğunu hatırlatarak; tüm işverenlerimizi ve çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın gerekliliklerini yerine getirmeye ve önlem almaya davet ederken , 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın, iş kazalarının ve buna bağlı olarak meydana gelen işçi kayıplarının son bulmasına vesile olmasını temenni eder; tüm çalışanlarımıza kazasız, sağlıklı ve güvenli günler dilerim.’’