Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koca ile e-Devlet İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Direktörü Fatih Işık’ı kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu kabulde yaptığı konuşmada, e-Devlet Yasası’nı hazırlayıp Meclis’e sunan milletvekillerinden biri olduğunu anımsatarak, e-Devlet Yasası’nın 11 yıl önce hazırlandığını, Yasa’nın Meclis’te kadük olduğunu ve o dönem kurulan ekiple yasa için 8 ay süren hummalı bir çalışma yapıldığını belirterek, yasanın ülkeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teknolojiyi yakalamanın, işlemleri hızlandırmanın önemine vurgu yapan Gardiyanoğlu, "Vatandaşlarımızı devlet kapılarında değil işlerinde uğraştırmak lazım çünkü bürokraside kaybedilen zaman ciddi bir zaman ve emektir. Devletin en asli görevlerinden biri vatandaşlarına hızlı hizmet vermektir." dedi.

Bakanlık görevine geldiği ilk günden beri, en çok üzerinde durduğu noktanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin yazılımlarının günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, vatandaşa daha çağdaş ve hızlı hizmet verilmesi için e-Devletin önemine işaret etti.

İlk göreve geldiklerinde muhasebecilerden İhtiyat Sandığı Dairesi ile ilgili aldıkları memnuniyetin günden güne arttığını söyleyen Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi yazılımının kullanıcıların talebine göre sürekli güncellendiğini, Bakanlığın ana iskeleti ve en çok işlem yapılan dairesi olan Çalışma Dairesi’nin neredeyse tüm işlemlerinin artık portal üzerinden çevrimiçi yapıldığını anlattı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nde bugüne kadar herhangi bir yazılım kullanılmadığını ve sağlıklı veriler elde edilemediğini kaydeden Gardiyanoğlu, Daire için bir yazılım hazırlandığını, bu konuda FONET yetkilileri ile bir toplantı yapıldığını ve yazılımların tamamlandığını aktardı.

Arşivleme ve dijitalleşmeye geçmek amacıyla FONET’in kurduğu sisteme entegre olmayı sağlayacak bir yazılım için çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Gardiyanoğlu, veri girişlerine başlandığını, e-Devlet kapısı tamamlandığı an Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dört dairesi ile anında sisteme bağlanabilecek bir altyapıya kavuştuğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine düşen ödev ve sorumluluklar ile ilgili yasal mevzuat, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması ile ilgili ortak bir karar aldığını kaydeden Gardiyanoğlu, Ocak ayı içinde bir eylem planı hazırlanacağını ve yürürlüğe gireceğini söyledi. Temel hedeflerinin 2025 yılında her şeyi tamamlayıp vatandaşları daha kolay daha hızlı daha erişilebilir ve daha güvenilir bir sisteme kavuşturmak olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, verdikleri destek ve emekten dolayı e-Devlet Projesi yöneticilerine teşekkür etti.

KOCA

Kabulde konuşan e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koca ise, e-Devlet Projesi’nin kendileri için çok önemli ve gelişen bir proje olduğunu ifade ederek, KKTC’deki e-Devlet projesinde de hizmetlerin çeşitlendirilerek vatandaşlara hızlı hizmet verilmesi noktasında üzerlerine düşen görevi yapacaklarını ve yoğun bir efor ile çalışacaklarını söyledi.