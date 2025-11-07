Serbest çalışan hekimlerin de bu ülkenin hekimi ve sağlık sisteminin "ayrılmaz parçası" olduğunu, bu camiada ayrışmaya değil dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, “Bazı hekim örgütlerini dışlayarak yapılan açıklamalar, yalnızca bölünmüşlüğü derinleştirir. Birlik olmadan birlik olunmaz” dedi.

Gardiyanoğlu, yazılı açıklamasında, dokuz yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde hayatını kaybetmesinin ardından toplumdaki birçok kesimin üzüntü ve sağlıktaki taleplerini dile getirirken Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) ortak bildiri yayımlayıp Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni dışarda bıraktığını savundu.

Bunun sağlıktaki "birliğe ve dayanışma ruhuna gölge düşürdüğünü" ifade eden Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin görevinin meslektaşları ya da hekim örgütleri arasında ayrım yapmak olmadığını söyledi.

Gardiyanoğlu, "Tabipler Birliği’ni taraf olmaya değil tüm hekimlerin temsil edildiği kapsayıcı bir tutum almaya davet ediyoruz" dedi.