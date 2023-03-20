26-27 Mayıs tarihlerinde ilki yapılacak Festivale bir süre önce kaybettiğimiz restorancılıkta bir marka olan Zihni Türksel ismi veriliyor.

1. Kıbrıs Uluslar arası Zihni Türksel Gastronomi Festivali’nde çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Bu anlamlı festivalde yarışmalara katılım için son başvuru tarihi 19 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yarışmalara katılmak için başvuru numaraları: 0533 850 39 50 - 0533 850 39 52

Ne tür yarışmalar var

Yarışmacıların yarışacağı bir çok yarışma alanı var:

Yılın en iyi altın şefi, yılın en iyi üniversitesi, yılın en iyi lisesi, yılın en iyi genç şefi, yılın en iyi üniversiteler arası ekip yarışması, yılın en iyi liseler arası ekip yarışması, en iyi ana yemek yarışması, en iyi zeytinyağlı yemek yarışması, en iyi hamur işleri yarışması, en iyi tatlı yarışması, en iyi balık yarışması, en iyi kuzu yarışması, en iyi çorba yarışması, en iyi ana yemek yarışması, en iyi ot yemekleri yarışması, en iyi hamur işleri yarışması, en iyi tarihsel konulu yemek yarışması.