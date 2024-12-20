Erçakıca’ya göre 2025 yılında koalisyon devam edecek ancak UBP bakanlıklarda ciddi değişikliklere gidecek. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Türkiye’ye transfer olacak.

İşte Erçakıca’nın o yazısı…

“KKTC Hükümeti’nin 2025 yılında yoluna nasıl devam edeceği az-çok şekilleniyor. Koalisyonun küçük ortakları Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin serzenişleri Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katkıları ile giderildi. Ataoğlu ve Arıklı’nın hükümet olanaklarından daha fazla yararlanma isteklerine set çekildi. Başbakan Ünal Üstel’in Hasan Tosunoğlu, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in katkısı ile UBP azınlık hükümeti kurma arayışı da engellerle karşılaşınca koalisyon hükümetinin 2025 yılı boyunca görevde kalacağı da kesinleşmiş oldu.

Buraya kadar her şey tamam ama bütün bunlar hükümette değişiklik olmayacağı anlamına gitmiyor. Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi, bakanlıklarda ciddi değişiklikler yapacak.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SIKILMIŞA BENZİYOR. BIRAKMAK İSTEDİ ONAY ALAMADI. CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ADAY OLMASI ÜZERİNDE DURULDU BİZZAT KENDİSİ “KAZANAMAM” DEDİ VE İTİRAZ ETTİ. ŞİMDİ YOLU ANKARA’YA ÇIKTI. SONRASINDA NEW-YORK VEYA LONDRA’YA DA UZANABİLİR.

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Daha önce kokusu çıktığı şekilde Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın değiştirilmesi gündemdeki yerini koruyor. Maliye Bakanlığı’na Sunat Atun getirilirken hizmetlerinden memnuniyet duyulan Özdemir Berova, mali konularda da deneyim kazanmış bir şekilde Sağlık Bakanlığı’na aktarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için tek alternatif Ahmet Savaşan görülüyor. Ekonomi ise münhal…

Bunlardan daha ilginci ise, değişimin Dışişleri Bakanlığı’nı da kapsamasından söz edilmeye başlanmasıdır. Bakanlık bütçesi görüşmelerinde Güney ile Kuzey arasında yeni kapılar açılmasına karşı olduğunu ve bunun için bakanlar kurulu kararına ihtiyaç duyulması halinde kararın altına imza atmamak için yurtdışına çıkacağını Meclis kürsüsünden ilan eden Tahsin Ertuğruloğlu’nun yerine başka bir bakan atanacak. Ertuğruloğlu’nun uzun bir süreden beri bakanlıktan ayrılarak Beştepe’ye “Kıbrıs politikası danışmanı” olacağından söz ediliyordu zaten. Şimdi buna, belli bir süre sonra çok önemli bir diplomasi merkezine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanacağı söylentisi de eklendi.

Bugünkü Türkiye’de olmaz veya olamaz denecek hiçbir şey kalmadı. Olabilir! Ertuğruloğlu’nun dış politika kariyerini TC Büyükelçisi olarak sonlandırması mümkündür. O’nun yerini alabilecek iki isimden söz ediliyor. Biri Hasan Taçoy, diğeri ise Oğuzhan Hasipoğlu… İkisi de iddialıdır. Hasipoğlu kesik yemiş ve yerini Taçoy’a bırakmıştı. Taçoy, Üstel’e karşı genel başkan adayı oldu ve hatırı sayılı bir miktarda oy aldı. Bu süreçte farklı faktörler sonucu etkileyecektir; hep birlikte göreceğiz.

Çoğu zaman küçümsüyoruz ama KKTC’de siyasetin ilginç ve eğlendirici halleri olduğunu da görmek gerekiyor. İzlemeye devam edeceğiz…”

Kaynak: https://www.vekibris.com/koalisyon-devam-edecek-ertugruloglu-turkiyeye-transfer-olacak/