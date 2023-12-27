Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) kuruldu Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) kuruldu

27.12.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde İnönü kavşağında, İsmail ÖĞÜT (E-61) yönetimindeki ED 402 plakalı salon araç ile İnönü Anayolu üzerinde kuzey isitikametine doğru seyrettiği sırada, kavşağa geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce  Gazimağusa - Lefkoşa Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Kudret SERTOĞLU (E-47) yönetimindeki KV 501 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza  sonucu yaralanan KV 501 plakalı araçtaki yolcu Rozalinda BONİLLA       (K-47), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.