Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, K.M.S.I.M. (E-25) yönetimindeki KA 748 plakalı araç, dikkatsiz sürüş sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış, elektrik direğine çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu araç sürücüsü ile yolcular A.O.Y.A. (K-18), S.H.S.E. (K-20) ve L.E. (K-19) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Girne’de Alkollü Sürücü Kazaya Sebep Oldu

Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, D.N.D. (K-25) yönetimindeki MH 519 plakalı araç, alkollü içki tesiri altında dikkatsiz şekilde virajı alamayarak karşı istikametten gelen M.M.K. (E-22) yönetimindeki TRT 868 plakalı araca çarpmıştır.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü D.N.D. tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.