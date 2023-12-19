Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da, yapımı devam etmekte olan bir binanın inşaatında dün saat 12.00 sıralarında Ahmet Akgün (E-34) iskele üzerinde çalıştığı sırada, yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı. Akgün, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ayaklarında kırık teşhisi nedeniyle, Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.

Arkadaşlarına yemek götürdü, merdivenlerden düştü

Çatalköy’de dün saat 09.30 sıralarında yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Nebi ASLAN (E-42) arkadaşlarına yemek götürdüğü sırada, yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenlerden zemine düşmesi sonucu yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde burun ve sol dirseğinde kırık teşhisi nedeniyle, Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.