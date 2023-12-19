Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 14.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.G'nin (E-21) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 4,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.