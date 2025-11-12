Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde ZF 408 plakalı araç sürücüsü M.G (49), 60 miligram alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan VN 316 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı, ancak sürücü hakkında “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazasına sebebiyet vermek” suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.