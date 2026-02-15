Polis açıklamasına göre, 14 Şubat 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Aygün’de sakin Cafer Can (E-34) kullanımındaki araç içerisinde aniden rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Can, Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Görevli doktor tarafından cansız beden üzerinde yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.