Gazimağusa Belediyesi’nin açıklamasına göre, birçok bağışçının destek verdiği Okul Başlıyor Pazarı projesi ile Gazimağusalılar örnek bir dayanışma örneği sergiledi.

Etkinliğe katılan aileler çocuklarının tüm okul ihtiyaçlarını uygun fiyatlara temin ederken, çocuklar da alanda kurulan oyun alanında gönüllerince eğlendi, gün boyu ücretsiz olarak sunulan dondurma, pamuk şeker ve yemiş ikramları ile keyifli bir gün geçirdi.

Uluçay

Etkinlikte konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Okul Başlıyor Pazarı ile Gazimağusalı’nın bir kez daha güzel bir dayanışma ve birlik olma örneği sergilediğini ifade etti.

Uluçay, Okul Başlıyor Pazarı ile hem kentin çocuklarına bir eğlence, bir oyun oluşturulması amaçladığını hem de Gazimağusa halkının dayanışmasını güçlendirerek tüm ailelerin çocuklarına gönüllerince okul alışverişi yapabilmesinin amaçladığını kaydetti.

Toplumda buna benzer örnek çalışmalara devam edeceğini belirten Başkan Uluçay, konuşmasında organizasyona özveri ile destek veren herkese ve her zaman destek belirttiğini ifade ettiği Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na teşekkür etti.