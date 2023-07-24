Polisin açıklaması şöyle:

Saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa Sakarya Bölgesinde, Zafer Muharrem Sokak üzerinde bulunan Terrace Apartmanı sekizinci kat 89 nolu dairede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen patlama sonrası yangın meydana geldi.

Yangın sırasında, konu dairede kalmakta olan bir erkek erkek şahıs yangından dolayı panikleyerek sekizinci kattan aşağıya atlayarak olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Yangının İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından binadan tahliye işlemleri yapılarak söz konusu bina polis tarafından güvenlik önlemleri ve soruşturma maksatları bakımından kordon altında alınmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.