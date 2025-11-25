Polisten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki A.T., bir şahsa kendisini ve ailesini GKRY vatandaşı yapacağı ve Güney Kıbrıs’tan araç getireceği yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulundu. Bu yalan vaatlerle söz konusu şahıstan 5.000 ABD Doları para aldığı, ayrıca o kişinin aracını kendi üzerine devretmesini sağladığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından yürütülen soruşturmada A.T. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.