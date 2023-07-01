Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Cuma günü, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa'da 21 yaşındaki A.A.H.H.’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığı bildirildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.