Sağanak yağmur geliyor Sağanak yağmur geliyor

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Cuma günü, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa'da 21 yaşındaki A.A.H.H.’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığı bildirildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.