Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 03 Temmuz Pazartesi günü, saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 36 yaşındaki İ.K. ve 33 yaşındaki T.K.’nin tasarruflarında toplam 12 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, 2 adet cam nargile, öğütücü ve metal kepçe bulunarak emare alındığı bildirildi.

Bahse konu şahıslar ve ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 44 yaşındaki R.G.tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.