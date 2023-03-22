Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yükseköğrenim gören ve bahar dönemi için burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvuruyu “http://yobis.mebnet.net” adresinden online olarak yapabilecek.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2022-23 Güz Dönemi’nde burs hakkı elde eden öğrencilerin de http://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncelleyerek ve transkript ile Bahar Dönemi’ne ait öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek burs başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

TC ve 3.ülkelerde öğrenim gören ve 2022-2023 Güz Dönemi’nde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmasının gerekmediği kaydedildi.