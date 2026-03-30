Lefkoşa’da Zincirleme Kaza

29 Mart 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Tanzimat Sokak’ta meydana gelen kazada, K.A. (21) 64 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde park halinde bulunan başka bir araca daha çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gönyeli’de Alkollü Sürücü Duvara Çarptı

30 Mart 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Gönyeli Yenişehir Sokak’ta meydana gelen kazada, E.V. (28) 142 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra kendi isteğiyle taburcu oldu. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Girne’de Araç Takla Attı: Yaralılar Var

Aynı gün saat 05.30 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada, A.M.C. (21) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak tavanı üzerinde yol dışına savrulup taş duvara çarparak durdu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.E. (25), M.B. (19) ve M.Y. (18) yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin acil serviste, birinin ise cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Kazaya karışan araç sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı ve arandığı belirtilirken, tüm kazalarla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.