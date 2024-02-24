Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Toykan Gülerle mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21 Şubat 2024 tarihinde, saat 23.00-24.00 saatleri arasında Alayköy'de bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan 27 yaşındaki K.S. isimli kadına ait 35 bin değerindeki iPhone Pro marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 23 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havalimanında çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren 464 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, sorgulanan zanlının cep telefonunu aldığını beyan ettiğini aktardı. Polis, akabinde sirkat edilen telefonun zanlının tasarrufunda bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.