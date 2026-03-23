Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 23.03.2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da Ledra Palace Kara Kapısı’nda zanlının Güney Kıbrıs’a geçmek istediğini, geçemeyeceğinin söylenmesi üzerine sinirlendiğini belirtti.

Polis, zanlının orada görevli polis memuru A.A.’ya hitaben “durduramazsınız, bana böyle davranamazsınız” diyerek yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yaptığını, ellerini gelişi güzel sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu söyledi. Zanlının kendisini tutuklamaya çalışan görevliye sağ ve sol ayağıyla tekme vurup tutuklanmasını engellemeye çalışarak polisi darp edip görevinden men ettiği aktarıldı.

Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, muhaceretten yapılan soruşturmada zanlının 11.03.2026 tarihinde KKTC’ye 30 gün turist vizesi ile giriş yaptığının belirlendiğini ifade etti. Zanlının ülkede akrabası veya bağı bulunmadığını ve serbest kalması halinde kaçma ihtimali olduğunu belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.