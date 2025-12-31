Geçitköy’den Çamlıbel istikametine doğru seyreden öğrenci minibüsü, karşı yönden gelen bir otomobilin muhtemel sağ şeridini kullanmaması sonucu meydana gelen çarpışma nedeniyle trafik kazasına karıştı.

Edinilen ilk bilgilere göre, hatalı şerit kullanımı yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek öğrenci minibüsüne çarptı.

Kaza sonucunda minibüste bulunan 2 öğrenci ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Gadara Medya