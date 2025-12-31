Polis basın bültenine göre, aralık ayı içerisinde zanlı M.A.Ö. (E-61), H.A’ya (E-51) oturma izni çıkarmak maksadıyla, mal sahibinin bilgisi dışında Girne’de bulunan bir apartman dairesinde ikamet etmemesine rağmen konu dairede kiracı olarak kaldığını gösteren sahte bir kira sözleşmesi düzenledi. Ardından konu sözleşme, Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilip, tedavüle sürülerek sahte davranışla kayıt temin edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

- Kayıtsız ve izinsiz emlakçılık yapan şahsa yasal işlem

Lapta’da, Ocak 2025- Kasım 2025 tarihleri arasında, zanlı I.N.(K-48), kayıtlı emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıtarak yetkili makamdan izinsiz şekilde bir şahsa ait ev için kira sözleşmesi hazırladı. Bahse konu şahıs, söz konusu evi bir kişiye kiralayıp 400 STG nakit para temin ederek haksız kazanç elde etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de bir apartmanın merdiven boşluğunda, S.C.M.I.(K-19) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

- KKTC'de izinsiz ikamet eden üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.