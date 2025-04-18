Bahar SANCAR Yazdı...

BAHAR SANCAR YAZDI…

Öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral “Sehven” yaptığı açıklamaları kınadığımı belirtmek istiyorum…

Yıllardır KKTC’ye yaşayan bir Türk vatandaşı ve bir basın mensubu olarak kendinin bulunduğu tespitler doğru değildir…

Önemli makamlarda bulunan kişilerin yaptıkları açıklamalara daha fazla dikkat etmesi gerektiğine inanıyor, sonrasında yapılan özür açıklamalarına da gerek kalmayacak önemde davranılması gerektiğini düşünüyorum…

Kıbrıslı Türkler Kıbrıs adasında var olma mücadelesi veriyor…

Hem de bunu Türkiye’nin desteği ile birlikte yapıyor…

Gerek BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca dile getirdiği “KKTC’yi tanıyın!” çağrıları, gerekse de BM görüşmelerinde sık sık dile getirilen Kıbrıslı Türklerin “Biz de bu adanın hak sahibiyiz, bizler de buranın bir parçasıyız” çabaları kimse tarafından görmezden gelinemez…

Ortak yürütülen tüm bu çalışmalar, Türkiye’nin üst makamlarından ardı ardına yapılan açıklamalar yok sayılarak Kıbrıslı Türklere karşı yöneltilen ve “Hoş olmayan” bu söylemler KKTC’de toplumu derinden yaralamıştır…

Öte yandan Sayın Başbakan Ünal Üstel’e yönetilen ve hakarete varan söylemler de bulunduğunuz makamlara “Yakışan” söylemler değildir.

Sayın Üstel, gerek milli duruşu, gerekse de bulunduğu konum itibariyle hiç öyle sizin sandığınız kadar “Boş” bir insan değildir…

Açıklamalarınızı şuan da KKTC’de tartışma konusu olan Başörtüsüne bağlamış olsanız da konuya hâkim olmadığınızı görebiliyorum…

Sendikaların açıklamaları üzerinden Başbakanı ve Kıbrıslı Türkleri hedef göstermeniz doğru bir yaklaşım değildir…

Başbakan Ünal Üstel Başörtüsü konusunda net bir duruş sergilemiş, ilgili tüzüğün arkasında durarak bireysel özgürlükleri savunmuş birisidir…

Eğer “Birileri” sizi bu konuda yanlış bilgilendirmiş ve yanlış yönlendirmiş ise yaşanan olayların aslını “Sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraf kareleri veya kısa açıklamalar” üzerinden değerlendirmek yerine, bulunduğunuz konum itibariyle ulaşabileceğiniz resmi makamlardan da elde edebilirsiniz…

Ünal Üstel bulunduğu konum itibarıyla tüm toplumu temsil etmektedir ve kapısına gelen herkesi dinlemek zorundadır…

Ancak Sayın Başbakan hükümet ve devlet politikaları konusunda yapılan her açıklamaya veya talebe cevap verecek diye bir şey yoktur…

Üstel, Meclis Kürsüsünden kısa bir açıklama yapmıştır…

Ancak “Bazı kesimlerin” söylemlerini Başbakan’a yüklemek doğru değildir…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti, içerisinde bulundukları ateş çemberinin içerisinde ayrılmaz bir bütündür…

Kimse farklı konular üzerinden onları ayıramaz, ayrı düşüremez…

Geçmişimiz bir, kaderimiz bir, yolumuz bir…