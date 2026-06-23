Tülin Berova yazdı…

Seçim dönemleri, yalnızca projelerin yarıştığı zamanlar değildir. Aynı zamanda kişiliklerin, imajların, vaatlerin ve algıların pazara sunulduğu özel dönemlerdir. Modern siyasal iletişimde adaylar artık sadece ne yapacaklarını anlatmazlar; kendilerini nasıl konumlandıracaklarını da hesaplarlar. Kimi aday “tecrübe” üzerinden, kimi “yenilik” üzerinden, kimi de dürüstlük ve şeffaflık vaadi üzerinden seçmenin zihninde yer edinmeye çalışır.

İş idaresi ve siyasal pazarlama açısından bakıldığında, burada temel mesele bir adayın kendisini hangi değer önerisiyle topluma sunduğudur. Pazarlama dilinde buna “konumlandırma” denir. Siyasette de aynı ilke işler. Bir siyasetçi kendisini “hesap soran”, “sisteme karşı duran”, “yolsuzlukla mücadele eden” ya da “düzeni değiştirecek kişi” olarak tanımlayabilir. Bu, başlı başına yanlış değildir. Ancak sorun, bu kimliğin somut çözüm üretmekten çok; sürekli suçlama, hedef gösterme ve itham diliyle beslenmesidir.

Demokratik toplumlarda denetim, hesap verebilirlik ve şeffaflık vazgeçilmez ilkelerdir. Kamu yönetimi de zaten bu ilkeler üzerine inşa edilmelidir. Fakat bu ilkeler, seçim dönemlerinde birer siyasi pazarlama aracına dönüştürüldüğünde dikkatli olmak gerekir. Çünkü kamu yararı ile kişisel siyasi çıkar arasındaki çizgi bazen bilinçli biçimde bulanıklaştırılır.

Bir siyasetçinin toplum karşısına sürekli “ben doğruyum, diğerleri yanlış” anlayışıyla çıkması, ilk bakışta güçlü bir ahlaki duruş gibi görülebilir. Ancak bu dil zamanla toplumu ikna etmekten çok kutuplaştırır. Sürekli suçlu arayan, her idari meseleyi kişilere bağlayan, kurumların işleyişini görmezden gelip her konuyu siyasi hedefe dönüştüren yaklaşım, kurumsal aklı zayıflatır. Oysa devlet yönetimi kişisel öfke, hırs veya intikam duygusuyla değil; hukuk, prosedür, belge ve sorumluluk zinciriyle yürür.

Kamu yönetiminde her kurumun görev alanı, her makamın yetki sınırı ve her idari işlemin kendi hukuki yolu vardır. Bir meselede yanlışlık, ihmal veya usulsüzlük iddiası varsa bunun yolu, sosyal medya kürsülerinde peşin hüküm dağıtmak değildir. Denetim mekanizmaları, resmî başvurular, disiplin süreçleri ve yargı yolları bunun için vardır. Kurumların yerine kişileri koymak, idari süreci basitleştirmek ve seçmenin duygularına hitap etmek anlamına gelir.

Siyasal pazarlamanın en etkili yöntemlerinden biri, seçmene bir “sorun”, bir “suçlu” ve bir “kurtarıcı” hikâyesi sunmaktır. Bu yöntemde toplumun haklı hassasiyetleri kullanılır. Yolsuzluk, verimsizlik, kamu zararı, adaletsizlik gibi başlıklar seçmenin dikkatini çeker. Ancak bu başlıklar somut, ölçülü ve hukuki zeminde ele alınmazsa, çözüm üretmek yerine yalnızca öfke üretir.

Akademik açıdan bakıldığında, sağlıklı siyaset kurumsal çözüm önerisi gerektirir. Bir aday ya da parti; denetim sistemlerinin güçlendirilmesini, bürokrasinin daha şeffaf çalışmasını ve hesap verebilirliğin artırılmasını savunabilir. Bu meşru ve değerlidir. Fakat aynı kişi bunu yaparken sürekli kişileri hedef alıyor, kurumların işleyişini kendi anlatısına göre eğip büküyor ve seçmen karşısında kendisini tek ahlaki seçenek gibi sunuyorsa, bu artık reform siyaseti değil, algı siyasetidir.

Dürüstlük söylemi elbette kıymetlidir; fakat temiz bir dil olmadan ahlak iddiası eksik kalır. Siyasette erdem, yalnızca başkalarını suçlamakla değil, kendi üslubunu da denetlemekle başlar. Kamu vicdanına seslenmek başka şeydir; kamu vicdanını seçim hesapları için yönlendirmek başka şeydir.

Seçim dönemlerinde söylenen her söz, yalnızca ne anlattığıyla değil, neye hizmet ettiğiyle de okunmalıdır. Şeffaflık vaadi, kurumları güçlendiren bir iradeye dönüşüyorsa kıymetlidir; fakat yalnızca rakibi yıpratan bir vitrin hâline geliyorsa, orada ahlaktan çok pazarlama vardır. Gerçek reform, kişileri hedefe koyarak değil, sistemi doğru kurarak yapılır. Gerçek denetim, sosyal medya mahkemelerinde değil, hukuk devleti içinde anlam kazanır. Siyaset ise hırsın değil aklın; öfkenin değil sorumluluğun diliyle yapıldığında topluma hizmet eder.