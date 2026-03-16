Ataoğlu mesajında, Kadir Gecesi’nin İslam âlemi için büyük anlam ve önem taşıyan, rahmetin ve bereketin bol olduğu mübarek bir gece olduğunu vurguladı.

Toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının bu müstesna gecede daha da güçlendiğine dikkat çeken Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi; birlik, beraberlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Bu müstesna gecenin, gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştırmasını, toplumumuzda sevgi, saygı ve dayanışma ruhunu pekiştirmesini temenni ediyorum.”

Ataoğlu ayrıca, bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutladı.