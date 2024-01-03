Gemikonağı’nda Sanayi Sitesi’nde, bugün saat 09.15 sıralarında, 16 yaşındaki A.Ş.A. ve E.A. ikamet etmekte oldukları evden çıkmaları konusunda tartıştıkları 41 yaşındaki İ.O., 30 41 yaşındaki H.O. ve 45 41 yaşındaki O.E. ile kavga ettikleri sırada, A.Ş.A. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile İ.O.’yu karın bölgesinden, O.E.’yi ise sol koltuk altından yaraladı.

Olayda yaralanan İ.O. ve O.E., kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, A.Ş.A.’nin tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.