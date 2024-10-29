Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.10.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, Huriye İNAY (K-19) yönetimindeki YC 150 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Posta Dairesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada koşarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rana BEDİR (K-24)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Rana BEDİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. YC 150 plakalı araç sürücüsü Huriye İNAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.