Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

13.07.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan Murat ÇALLI(E-38), süs havuzu içerisinde elektrik işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Adı edilen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21.07.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında, H.S.(E-33) ve A.C. (E-44) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.