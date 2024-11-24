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Yarın komitenin gündeminde, Başbakan Yardımcılığı Turizm kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Yüksek Yönetim Denetçisi bütçesi bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde yarınki Genel Kurul toplantısının ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının gündeminde Vakıflar İdaresi 2024 Malı Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.

Hava sıcaklığı düşüyor... Bugün ve yarın yağmur bekleniyor!

Hava sıcaklığı düşüyor... Bugün ve yarın yağmur bekleniyor!

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