Kıbrıs konusu ve ekonomi konularının ele alındığı güncel konuşmalarda en son CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ve Teberrüken Uluçay konuştu. Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un eleştirileri yanıtladığı konuşmaların ardından genel kurul sona erdi.

Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Çözümün Fırsatları” konulu güncel konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının içerisinde yaşadığı koşulları hak etmediğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın temaslarına başladığını ifade eden Solyalı, Türkiye’nin, Yunanistan’la komşuluk ilişkilerini geliştirdiği bir dönemde olunduğunu kaydetti.

Türk tarafının 3’lü görüşmeleri reddetse de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyduğu federal çözümün Kıbrıslılara kazandırılması gerektiğini dile getiren Solyalı, “Kıbrıslı Türklerin, anahtar deliğinden dünyaya bakmak zorunda kaldığını” belirtti.

Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu ekonomik standartları hak etmediğini ifade eden Solyalı, Kıbrıs sorununun BM şemsiyesi altında çözümünün Kıbrıslı Türklere çok şey kazandıracağını dile getirdi.

Çatışma halinin çözülmesinin bölgede de huzur yaratacağını belirten Solyalı, “Doğu Akdeniz’in birleştiren bir konuma getirilmedir” dedi.

Çözüm çerçevesinin, mutabakatların tümünde yer aldığı şekilde, iki toplumu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı çözüm formülü olduğunu söyleyen Solyalı, Kıbrıslı Türklerin izole ortamdan uzaklaştırılması için çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti. Solyalı, çözümün mülklere uluslararası standart noktasını getireceğini, ticarette Kıbrıslı Türklere AB ile dünya kapısını açacağını söyledi.

Türkiye'nin, bölgenin tüm aktörler gibi çözümden fayda sağlayacağını dile getiren Solyalı, Gazimağusa ve Ercan’ın uluslararası alana sokulmasının ekonomik getirisinin büyük olacağını söyledi.

Gençlerin Avrupa Birliği'nin sunduğu imkanlardan yararlanamadığını, ERASMUS, SOCRATES gibi programlara katılamadıklarını dile getiren Solyalı, çözümün gençler için hayati olduğunu kaydetti.

Solyalı, çözümsüzlük durumuna göre çözümde kişi başına düşecek gelirin de artacağını belirterek, çözümün siyasi ve ekonomik faydalarının tartışılmaz olduğunu belirtti. İş imkanlarının da artacağını 100 bin ek iş olanağı sağlanmasının beklendiğini söyleyen Solyalı, enerji imkanlarıyla ilgili de yeni açılımlar sağlanabileceğini kaydetti.

Ürün Solyalı, çözümle birlikte karma evlilikten doğan çocukların vatandaşlık haklarının da verileceğini ve Kıbrıslı Türklerin dünyada eşit siyasi özne olması noktasında kapı açılacağını ifade etti.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasında, enflasyon verilerine değinerek, Türkiye’de son 5 ayda düşen enflasyon trendinin ocak ayında yeniden yükselişe geçtiğine işaret etti.

Enflasyon rakamlarına yer vererek, Türkiye’deki durumu değerlendiren Uluçay, rakamların hane halkını aldatmaması gerektiğini dile getirdi. Uluçay, açıklanan enflasyon rakamlarındaki farklılıkların piyasada, raflarda ve tedarik zincirlerinde gözlemlendiğini belirtti.

KKTC’nin ocak ayı enflasyon rakamına da değinen Uluçay, verilen rakamlara bakıldığında satın alma gücünü etkileyen gıda bölümünde yüzde 10.09 artıştan söz edildiğine işaret etti.

Orta Doğu'daki gelişmelerin, dünyayı etkileyecek boyuta geldiğini dile getiren Uluçay, tedarik zincirlerinde yeni sıkıntıların yaşanmasının ve navlun ücretlerinde ekstra farkın ortaya çıkma olasılığının konuşulduğunu belirtti.

Uluçay, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatı artırma potansiyelini sonuna kadar zorlamak gerektiğini söyledi.

Son siyasi gelişmeler ışığında yeni atanan BM temsilcisinin tarafları dinlediğini, bunun önemli ve yeni bir dönem başlangıcı olduğunu dile getiren Uluçay, yeni temsilcinin temasları ve açıklamalarının önemli olduğunu belirtti.

Teberrüken Uluçay, kısa vadede Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticarete yeni mal gruplarının eklenebileceğini ifade etti. Uluçay, sıkıntı yaşanan narenciye konusunda gündeme gelen Yeşil Hat Tüzüğü'nden ortaya çıkan fırsatı zorlamak gerektiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’tan gelen narenciye toplama ekibinin tutuklanması ve sonrasındaki gelişmelere değinen Uluçay, bu konuda prosedür bulunmadığından sıkıntılar yaşandığını, bu gibi durumların anında çözülmesi ve ihracatın artırılması için çalışmak gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki toplantısı 12 Şubat Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.