Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çevre kirliliğine neden olan sorumsuz uygulamalara tepki gösterdi. Şenkul, Eron Market bölgesinde bir vidanjörün atıkları yağmur suyu hattına boşalttığını belirterek, olayın güvenlik kameralarına yansıdığını ifade etti.

Şenkul paylaşımında, bazı kişilerin daha fazla kazanç elde etmek uğruna çevreyi kirletmekten kaçınmadığını savundu. Bölgenin atık nedeniyle ciddi şekilde kirlendiğini kaydeden Şenkul, “Güzelim bölge pislik içinde kaldı” ifadelerini kullandı.

“KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Olayı gerçekleştiren vidanjör sürücüsünün kimliğinin tespit edildiğini belirten Şenkul, güvenlik kameralarından net görüntüler elde edildiğini açıkladı. Belediye olarak resmi şikâyette bulunacaklarını kaydeden Şenkul, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere karşı daha sert tavır alınacağını söyledi.

“TEPKİMİZ ÇOK AĞIR OLACAK”

Çevreye zarar veren benzer uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şenkul, bazı işletmelerin de restoran atıklarını yağmur suyu hatlarına bağladığını ifade etti. Bu tür uygulamaları “haince işler” olarak nitelendiren Şenkul, “Yetti bu ülkenin yurt düşmanlarından çektiği” sözleriyle tepkisini dile getirdi.