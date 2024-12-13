Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:
“Kentimizin belirli bölgelerinde yaya geçitlerinde yaşanan kaza ve tehlikeleri önleme adına harekete geçeceğimizi sizlere duyurmuştuk.
Bu noktadan hareketle toplanan Girne Belediyesi Trafik Komisyonunda, Trafikten sorumlu polis subaylarımızın da katılımıyla aldığımız kararlar neticesinde:
Sorunlu yaya geçidi noktaları için ilk aşamada 6 adet yaya trafik ışığı siparişimizi vermiş bulunmaktayız.
Yaya trafik ışıklarının yanında özellikle şehrin ana caddelerinde yükseltilmiş yaya geçidi yapımı için de hazırlıklara başladık.
Hedefimiz Ocak ayı içerisinde yükseltilmiş yaya geçitlerini bas/geç yaya trafik ışıklarıyla birlikte aktif hale getirmek olacaktır.”