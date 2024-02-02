Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile belirlenen şartlara uyan öğrencilere yıllık 5 bin TL eğitim destek katkısı vereceklerini duyurdu.

İşte Başkan Şenkul'un açıklaması:

"Bugünden başlayarak ara ara sizlere 2024 bütçesinde kaynak ayırıp, sosyal belediyecilik kapsamında uygulamaya koyacağımız yeniliklerden bahsedeceğiz.

İlk olarak dar gelirli ailelerimizin öğrenci olan çocuklarına yönelik destek programlarından bahsetmek istiyoruz.

Girne Belediyesi olarak yeni ders yılında başlamak üzere, aşağıdaki şartlara uyan öğrencilerimize yıllık 5 bin TL eğitim destek katkısı vereceğiz.

Koşullar:

-KKTC Vatandaşı olmak

-Girne’de ikamet etmek

-Ailenin toplam gelirinin 1.5 brüt asgari ücreti aşmaması

-Okul idaresinin ve bölge muhtarının destekleyici beyanı.

Bu desteğe ek olarak:

Sayısını daha sonra duyuracağımız, başarılı olan ama dersaneye gitme imkanı olmayan öğrencilerimize koleje hazırlık dersane bursu.

Sayısını daha sonra duyuracağımız, başarılı olan ama dersaneye gitme imkanı olmayan öğrencilerimize Fen ve Anadolu lisesine hazırlık dersane bursu.

Dersane bursları Sınav sonuçlarına göre verilecektir.

Her okulun öğrenci ve durumuna göre kontenjanı olacaktır.

Bu konuda kentimizdeki dersaneler ile gerekli istişareler yapılmıştır.

Öğrencilerimizin eğitimine katkı için düşündüğümüz bu yeniliklere bütçemizde 5 milyon TL ayırdığımızı da şeffaflık ilkesi gereği tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Birlikte Girne olmak için Girne Belediyesinin üzerine düşeni yapacağından emin olabilirsiniz.

İlerleyen günlerde bütçemizdeki yeni kaynak ve destekler hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."