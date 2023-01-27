Kurs ve etkinlik konuları şunlar: “ Yaratıcı resim atölyesi, tiyatro atölyesi, çocuk yogası, mandala atölyesi, takı tasarım atölyesi, müzik atölyesi, seramik atölyesi, saksını boya çiçeğini ek atölye çalışması, kuş yuvası boyama atölye çalışması”

Kurs ve etkinliklere sınırlı sayıda katılım sağlanabilecek. Son başvuru tarihi 3 Şubat olarak açıklandı.

Girne Belediyesi nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi, 6 - 11 yaş gruplarına yönelik kurs ve etkinlikler 4-5 ve 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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