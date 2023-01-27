Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi, 6 - 11 yaş gruplarına yönelik kurs ve etkinlikler 4-5 ve 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kurs ve etkinliklere sınırlı sayıda katılım sağlanabilecek. Son başvuru tarihi 3 Şubat olarak açıklandı.
Kurs ve etkinlik konuları şunlar:
“ Yaratıcı resim atölyesi, tiyatro atölyesi, çocuk yogası, mandala atölyesi, takı tasarım atölyesi, müzik atölyesi, seramik atölyesi, saksını boya çiçeğini ek atölye çalışması, kuş yuvası boyama atölye çalışması”
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