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09.12.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi (Girne-Değirmenlik Anayolu) üzerinde, Müslüm ERCAN’ın kullanımındaki SE 230 plakalı kamyon araç ta Değirmenlik istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu konu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın ön kabini, motor bölümü ve ön lastikleri tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin yangın la ilgili açıklaması şöyle:

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