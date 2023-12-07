Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, önceki etkinlikle randevu verilen hastaların katıldığı eğitimde, diyabet konusunda genel bilgilendirme yapıldı.

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Sekreteri Ayşen Şensoy Karaöz ve derneğin yönetim kurulu üyesi Gizem Oymacı’nın sunum yaptığı etkinlikte eğitimi dahiliye doktoru Özlem Latif Erdoğmuş verdi. Eğitime dahiliye doktoru Pembe Okaygün ve eğitim hemşiresi Rasiha Güler katkı sağladı.

Başhekim Dr. Beyhan Berova, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Süheyla Bölükbaşı ve Başhemşire Nebahat Dal'ın da hazır bulunduğu farkındalık eğitimleri ayda bir kez verilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, yeni hizmete girecek olan Diyabet Polikliniği'nde sadece Diyabet hastalarına Dahiliye doktorları tarafından poliklinik hizmeti verileceği de duyuruldu.