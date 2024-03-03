Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan, Girne Antik Limanı’ndaki şemsiye sorununun ortadan kalkacağına yönelik yapılan açıklamanın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen henüz herhangi bir adım atılmadı.

Kenan Örgen isimli bir vatandaş, Girne Antik Liman’ında turistlerin yağmurda ıslandığı anları sosyal medyada paylaştı. Örgen, “Girne Antik yat limanında ülkemize gelen turistin pergola sistemi ve şemsiye olmamasından dolayı bir pazar günü yaşadığı rezalet” dedi.

BAKANLIK BÖLGEYE ŞEMSİYE KONULACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yaklaşık iki hafta önce, Girne Antik Liman’da faaliyet gösteren Hürdeniz Restoran’ın sahibi Kayhan Hürdeniz, vatandaşların yemek yerken yağmurda ıslandığı anları videolu bir şekilde sosyal medyada paylaşmış, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ise bölgeye şemsiye konulacağını açıklamıştı.