Girne Köy ve Mahalle Meclis Toplantılarının ikincisi, Ozanköy Meydanı’nda saat 19:30 başlayarak yaklaşık 10:15 sularında son buldu.

Soğuk havaya rağmen vatandaşlar toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık üç saat süren toplantı boyunca Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, vatandaşların taleplerini dinledi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a toplantıda Girne Belediye Meclis Üyeleri, Girne Belediye Yönetimi ve belediye amirleri eşlik etti.

Toplantı boyunca söz alan yerli ve yabancı vatandaşlar; trafik, su, çevre düzenlemesi, geri dönüşüm, inşaat gibi konularda şikayet ve taleplerini dile getirdi. Oldukça pozitif bir havada geçen toplantının başında ise Ozanköy halkı adına Şenkul’a forma hediye edildi.