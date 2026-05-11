Polisten yapılan açıklama şöyle:

"11.05.2026 tarihinde saat 16:30 raddelerinde, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 5-6 km'leri arasında, sağ şerit içerisinde dikkatsiz şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyreden ZYL 659 plakalı salon araç sürücüsü Bora KEKLİK(E-23) o esnada kendisi ile aynı istikamete doğru sol şeritte seyreden Mehmet SERTEL (E-50) yönetimindeki FP 754 plakalı çift kabin araç sürücüsünün yolun sağına gerekli dikkatti göstermeksizin geçtiği esnada çarpışmışlardır . Çarpmanın etkisi ile FP 754 plakalı araç savrularak aracının yan kısmı ile yine kendisi ile aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyreden Ercan ÖZDEMİR(E-29) yönetimindeki ZYU 883 plakalı aracın sol arka kısmına çarpması sonucu takla atıp sağ yan kısmı üzerinde durmuş , ZVU 833 plakalı araç ise yolun dışına çıkarak durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan ZYL 659 plakalı araç sürücüsü Bora KEKLİK , FP 754 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cuma TOPLAR ve Arafir santa RAHMAN, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam eder."