Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamlarının yanarak zarar gördüğü, ayrıca oluşan ısı nedeniyle ön kaputun da hasar aldığı belirtildi.

Polis açıklamasına göre olay, 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında Boğazköy Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Cuma Demir’in kullanımındaki UB 500 plakalı araçta, Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.