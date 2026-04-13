Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyaret çerçevesinde TEMAD Genel Merkezi’nin aldığı karar doğrultusunda, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü’ye onursal üyelik beratı verildi.

Açıklamada, görüşmelerde Türkiye ile KKTC arasındaki bağlara vurgu yapıldığı, emekli astsubaylar arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildiği ve iki dernek arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temennilerin dile getirildiği kaydedildi.

-Ömürlü

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ziyarette yaptığı konuşmada, kendisine verilen onursal üyelik beratı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Ömürlü, Türkiye ile KKTC’deki emekli astsubaylar arasındaki gönül bağının her zaman güçlü olduğunu vurgulayarak, bu tür temasların önemine işaret etti.

- Arat

TEMAD Samsun Şube Başkanı Tanju Arat ise, KKTC’deki meslektaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, bu tür ziyaretlerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını kaydetti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.