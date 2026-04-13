Polisten yapılan açıklamaşöyle:

"30.03.2026 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında, Abderrahmene Mohamme CHAREF (E-21)'in yönetimindeki GK 844 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün çelik bariyerlerine çarpıp takla atması sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır şekilde yaralanan Mariam YAHOUNİSSE (K-18), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."