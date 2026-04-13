Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli altyapı yatırımlarından biri olan Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği 2026 yılının ilk ciro paylaşımını devlete ödeyerek kamu maliyesine önemli bir katkı sağladı.

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Genel Müdür Yardımcısı Dilek Conkbayır, 2026 yılı 1’nci dönem (Ocak- Şubat- Mart) 3 aylık KDV dahil Ciro payı olarak, bugün Maliye Bakanlığı’na 385 milyon 146 bin 398 Türk Liralık ödeme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Conkbayır, yapılan ödemenin hem bütçe gelirlerinin güçlenmesi hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Turanlı: Ekonomiye desteğimiz sürüyor

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, sözleşme gereği şirket olarak KKTC Devletine bugüne kadar olan yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, getirmeye de devam ettiklerini ifade etti.

Turanlı, özellikle yolcu ve uçuş sayılarındaki yükselişin, şirketin gelir performansını desteklediğini, bu gelişmenin de devletin elde ettiği payı önemli oranda artmasını sağladığını belirtti.

Söz konusu ödemenin yalnızca bir gelir kalemi olmanın ötesinde, kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı bir örneği olduğunu vurgulayan Turanlı, “Havalimanı gelirleri dolaylı olarak birçok sektörü besliyor. T&T Havalimanı İşletmeciliğinin gerçekleştirdiği bu ilk ödeme, ülke ekonomisine sağlanan katkının da bir göstergesidir” dedi.

Havalimanlarının ekonomik etkisinin sadece doğrudan elde edilen gelirle sınırlı olmadığını ifade eden Turanlı, “Havalimanları aynı zamanda ticaretin ve turizmin önemli merkezleridir. Bu iki sektördeki büyüme, aynı zamanda istihdam yaratma, yerel ekonomilere katkı sağlama ve turizmin artmasına yardımcı olma gibi dolaylı etkiler de doğurur. Havalimanları, sadece bir ulaşım noktası değil; turizm, ticaret, istihdam ve kamu gelirleri açısından çok yönlü katkı sağlayan ekonomik motorlardır. Doğru yönetilen ve verimli bir şekilde işletilen havalimanları, bir ülkenin büyüme performansında belirleyici rol oynar.

Şirket olarak KKTC’de Kıbrıs Türk halkına yaraşır, Ercan Havalimanı gibi gelecek nesillere miras bırakılabilecek büyük projeleri hayata geçirmek için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.