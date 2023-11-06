Tiyatro severler Girne Tiyatro Su ekibinin oyunu olan ‘Çökme Tehlikesi Var’ oyununa yoğun bir ilgi gösterdi. Tennessee Williams’ın yazdığı Derman Atik’in yönettiği ve genç oyuncuların büyük bir başarı ile sahnelediği oyunda hayatta yalnız kalmış, çok sevdiği ablasını kaybetmiş ve ondan kalan evinde çökme tehlikesi bulunan genç bir kızın tren rayları üzerinde uçurtma uçurmaya çalışan ama bir türlü rüzgarı yakalayamayan genç ile diyalogları ele alınıyor.

Maltepe Belediyesinin düzenlediği 5. Uluslararası Maltepe tiyatro festivalinde prömiyer yapan oyun Girne’de de salonu dolduran izleyiciler tarafından beğeni kazandı. Siyah beyaz kısa film ile başlayan oyun geleneksel gölge oyunundan yararlanarak gölge gösterisi ile sona eren, genç kızın ablasından özenerek özlemiş olduğu yaşama doğru gidişini ve çökmenin son noktasına varışını farklı bir reji anlayışı ile sahneye taşıyan oyun 11-18 ve 25 Kasım tarihlerinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyici ile buluşmaya devam edecek. Oyunun biletleri www.kibrisbiletcim.com dan ve oyun günleri 18.30 dan itibaren girişte alınabilir.