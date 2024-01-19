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19.01.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gönyeli’de Tatlı Su sokak üzerinde, Mahmut Zekeriye KAYNAR (E-25) 138 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MC 434 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan FA 241 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Lefkoşa, Dikmen ve Girne'de uyuşturucu: 6 tutuklu

Lefkoşa, Dikmen ve Girne'de uyuşturucu: 6 tutuklu

18.01.2024 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Girne’de Fevzi Çakmak caddesi üzerinde, Muhittin ER (E-22) yönetimindeki SM 471 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir inşaatın kolonuna çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcular Öykü SEMİZ (K-20), Bartu GÜL (E-20) ve Cennet Nehir YAKAN (K-19), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

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