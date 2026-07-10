Son günlerde maaşlar ve hayat pahalılığıyla ilgili yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Üstel, hükümetin beş yıldır mali disiplinden taviz vermeden çalışanların ve emeklilerin haklarını koruduğunu söyledi.

“Halkımıza hangi gün maaş sıkıntısı yaşattık?” diye soran Üstel, “Hayat pahalılığı oranlarını maaşlara yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü koruduk. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyon karşısında yalnız bırakmadık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin açıklamalarını siyasi popülizm olarak değerlendiren Başbakan Üstel, “Toplumda endişe yaratmaya yönelik söylemleri doğru bulmuyoruz. Halkımız müsterih olsun. Hükümetimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşını mağdur etmeyecek, sosyal refahı koruyacak tüm adımları atmaya devam edecektir.” diye konuştu.

“İKİ SEÇİM AYNI GÜN YAPILMALI”

Programda seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üstel, yerel seçimlerle erken genel seçimin aynı tarihte yapılmasının ülke yararına olacağını söyledi.

Bu öneriyi daha önce de muhalefete ilettiklerini hatırlatan Üstel, iki seçimin aynı gün gerçekleştirilmesinin hem kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını hem de seçim yasaklarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indireceğini ifade etti.

“HEDEFİMİZ DÖRT YIL BOYUNCA İSTİKRAR”

Seçimlerin aynı gün yapılmasının ardından ülkenin uzun bir süre seçim atmosferinden uzak kalacağını dile getiren Üstel, bunun siyasi ve ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

“İki seçim birlikte yapılırsa, ardından dört yıl boyunca seçim olmayacak. Sürekli seçim ortamı ülkelerin enerjisini tüketir, yatırımları ve icraatları yavaşlatır. Biz ise tüm gücümüzü sağlık, eğitim, altyapı ve kalkınma projelerine vermek istiyoruz.” diyen Üstel, hükümetin göreve geldiği günden bu yana birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, seçimlerin birlikte yapılıp yapılmayacağına ilişkin nihai kararın koalisyon ortaklarıyla yapılacak değerlendirmelerin ardından verileceğini belirterek, “Bizim önceliğimiz ülkemizin istikrarı, halkımızın refahı ve geleceğidir. Bu doğrultuda en doğru kararı vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.